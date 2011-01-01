Аренда авто в Калининграде

Посуточный прокат и аренда легковых автомобилей с опытным водителем или без него

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Акция
A КПП
АС
Renault Logan II АТ

Renault Logan II АТ

2 160 р./сут

1 800 р./сут

  • Кузов: Седан
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2018-2019
  • Объем двигателя: 1.6

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Акция
A КПП
АС
Renault Logan II NEW АТ

Renault Logan II NEW АТ

2 400 р./сут

2 000 р./сут

  • Кузов: Седан
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2019 - 2022
  • Объем двигателя: 1.6

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Акция
A КПП
АС
Kia Rio III Рестайлинг АТ

Kia Rio III Рестайлинг АТ

2 205 р./сут

2 100 р./сут

  • Кузов: Седан
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2017
  • Объем двигателя: 1.6

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Акция
A КПП
АС
Nissan Terrano АТ

Nissan Terrano АТ

2 750 р./сут

2 500 р./сут

  • Кузов: Кроссовер
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2016
  • Объем двигателя: 2.0

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A КПП
АС
Renault Sandero II АТ

Renault Sandero II АТ

2 000 р./сут

  • Кузов: Хэтчбек
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2019 - 2021
  • Объем двигателя: 1.6

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A КПП
АС
Ford Fiesta седан АТ

Ford Fiesta седан АТ

2 100 р./сут

  • Кузов: Седан
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2017-2019
  • Объем двигателя: 1.6

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M КПП
Renault Sandero МТ

Renault Sandero МТ

1 500 р./сут

  • Кузов: Хэтчбек
  • Кондиционер: нет
  • Топливо: Бензин
  • КПП: механическая
  • Год: 2014-2016
  • Объем двигателя: 1.4

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A КПП
АС
Chevrolet Spark АТ

Chevrolet Spark АТ

1 500 р./сут

  • Кузов: Хэтчбек
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2012 - 2013
  • Объем двигателя: 1.0

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Акция
A КПП
АС
Ravon R2 АТ

Ravon R2 АТ

1 980 р./сут

1 800 р./сут

  • Кузов: Хэтчбек
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2017-2020
  • Объем двигателя: 1.2

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Акция
M КПП
АС
Ford Focus III седан МТ

Ford Focus III седан МТ

2 160 р./сут

1 800 р./сут

  • Кузов: Седан
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: механическая
  • Год: 2014-2015
  • Объем двигателя: 1.6

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M КПП
АС
Renault Clio IV MТ

Renault Clio IV MТ

1 900 р./сут

  • Кузов: Универсал
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: механическая
  • Год: 2019-2020
  • Объем двигателя: 1.6

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M КПП
АС
LADA Largus универсал МТ

LADA Largus универсал МТ

1 700 р./сут

  • Кузов: Универсал
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: механическая
  • Год: 2019-2021
  • Объем двигателя: 1.6

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A КПП
АС
Chevrolet Cobalt АТ

Chevrolet Cobalt АТ

1 800 р./сут

  • Кузов: Седан
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2016-2018
  • Объем двигателя: 1.6

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Акция
A КПП
АС
Nissan Almera АТ

Nissan Almera АТ

1 995 р./сут

1 900 р./сут

  • Кузов: Седан
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2015-2018
  • Объем двигателя: 1.6

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A КПП
АС
Chevrolet Aveo седан АТ

Chevrolet Aveo седан АТ

2 100 р./сут

  • Кузов: Седан
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2017 - 2018
  • Объем двигателя: 1.6

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A КПП
АС
Hyundai Solaris АТ

Hyundai Solaris АТ

2 000 р./сут

  • Кузов: Седан
  • Кондиционер: есть
  • КПП: автомат
  • Год: 2011-2014
  • Объем двигателя: 1.6

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M КПП
АС
Skoda Yeti МТ

Skoda Yeti МТ

3 100 р./сут

  • Кузов: Кроссовер
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: механическая
  • Год: 2013-2014
  • Объем двигателя: 1.2

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Акция
A КПП
АС
Mitsubishi Lancer АТ

Mitsubishi Lancer АТ

2 860 р./сут

2 200 р./сут

  • Кузов: Седан
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2015
  • Объем двигателя: 1.6

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Акция
A КПП
АС
Kia Rio X-Line АТ

Kia Rio X-Line АТ

2 530 р./сут

2 300 р./сут

  • Кузов: Седан
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2018-2019
  • Объем двигателя: 1.4

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Акция
A КПП
АС
Kia Rio IV седан АТ

Kia Rio IV седан АТ

2 420 р./сут

2 200 р./сут

  • Кузов: Седан
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2017-2019
  • Объем двигателя: 1.4

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Акция
A КПП
АС
Volkswagen Polo Sedan АТ

Volkswagen Polo Sedan АТ

2 200 р./сут

2 000 р./сут

  • Кузов: Седан
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2017-2019
  • Объем двигателя: 1.6

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Акция
A КПП
АС
Volkswagen Polo NEW АТ

Volkswagen Polo NEW АТ

3 500 р./сут

2 500 р./сут

  • Кузов: Седан
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2021-2022
  • Объем двигателя: 1.6

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Акция
A КПП
АС
Skoda Rapid АТ

Skoda Rapid АТ

3 080 р./сут

2 200 р./сут

  • Кузов: Лифтбек
  • Кондиционер: есть
  • КПП: автомат
  • Год: 2018-2020
  • Объем двигателя: 1.6

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Акция
A КПП
АС
Renault Kaptur АТ

Renault Kaptur АТ

3 510 р./сут

2 600 р./сут

  • Кузов: Кроссовер
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2018 - 2019
  • Объем двигателя: 1.6

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A КПП
АС
Renault Stepway Drive City АТ

Renault Stepway Drive City АТ

2 100 р./сут

  • Кузов: Кросс-седан
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2019-2021
  • Объем двигателя: 1.6

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A КПП
АС
Renault Sandero Stepway АТ

Renault Sandero Stepway АТ

2 100 р./сут

  • Кузов: Кроссовер
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2018-2020
  • Объем двигателя: 1.6

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A КПП
АС
Chevrolet Orlando АТ

Chevrolet Orlando АТ

3 000 р./сут

  • Кузов: Минивэн
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: автомат
  • Год: 2014
  • Объем двигателя: 1.8

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M КПП
АС
LADA Largus минивэн МТ

LADA Largus минивэн МТ

2 800 р./сут

  • Кузов: Универсал
  • Кондиционер: есть
  • Топливо: Бензин
  • КПП: механическая
  • Год: 2019-2020
  • Объем двигателя: 1.6

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Аренда авто в Калининграде

Надежная, безопасная, комфортная и недорогая аренда, прокат легковых автомобилей

01

Вы приехали в Калининград на
отдых, по личным делам, по делам
фирмы?

02

У вас возникли сложные
обстоятельства?

03

Срочно требуется замена личному
транспортному средству?

На помощь оперативно приходит наша специальная служба аренды автомобилей в удаленном от общей территории РФ, уникальном Калининградском регионе!

В «Сулигарент» примут заявки от гостей и жителей города. Всех, кто предпочитает передвигаться с комфортом и без лишнего окружения.

Сулигарент - широкий выбор марок и моделей, исправные и чистые ТС

Наш опыт в сфере проката внушителен, а автопарк известен за пределами области. В нем есть легковые транспортные средства на любой вкус. Это автомобили:

Разных классов (средний, бизнес, эконом), разной вместимости и назначения;
Надежные, легко управляемые, с высоким уровнем безопасности;
После обязательной мойки и химчистки, которые выполняется после сдачи предыдущим клиентом;
В каждом автомобиле лежит карта Калининграда и Калининградской области.
Без водителя или с водителем, отлично знающим город и его окрестности;
Без серьезных кузовных повреждений и технических проблем (регламентное и внеплановое ТО, плановый и внеплановый ремонт);
Последних поколений от лидеров мирового автопрома (выбирайте марку и модель, которую вы знаете, любите, в которой не придется привыкать к управлению);

«Сулигарент» выбирают,
потому что мы:

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Предлагаем прокат и аренду только исправных авто с кондиционерами и чистыми салонами;

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Не ограничиваем пробег прокатных и арендованных ТС по городу и территории Калининградской области;

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Обеспечиваем круглосуточную техническую поддержку, бесплатно консультируем;

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Включаем ОСАГО и КАСКО с минимальной франшизой в стоимость услуги;

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Предлагаем доставку/возврат автомобиля в аэропорту и любой точке региона в режиме 24/7;

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Предоставляем услугу "дополнительный водитель" бесплатно;

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Внимательны к любым пожеланиям клиента, не требуем предоплату при бронировании ТС;

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Гарантируем прозрачные цены, отсутствие скрытых платежей, комиссий, накруток.

Как происходит сотрудничество?

01

Выберите автомобиль

Сделайте это сами или воспользуйтесь помощью менеджера

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02

Добавьте информацию о доп. услугах

Если вам требуются дополнительные услуги:

  • навигаторы
  • детские кресла
  • автолюльки
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03

Забронируйте автомобиль

На выбранные вами даты автомобиль не смогут взять другие люди

Для держателей наших дисконтных карт предназначена услуга проката автомобилей со скидкой!

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04

Получите автомобиль

Оплату принимаем наличными, картой, через терминалы, переводом на расчетный счет для юридических лиц

После оплаты получите свой автомобиль в нужную дату
и время

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Экономьте ваше время и деньги в прокатной компании «Сулигарент»!
Мы не подводим!

Передвигайтесь безопасно, быстро, с комфортом.
Так делают тысячи наших благодарных клиентов!

Выбрать машину

Оставляйте заявку это будет 100% надежно и комфортно!

Оставьте заявку и наш
менеджер свяжется с Вами


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Автопрокат – это ваш шанс выполнить не только все задачи во время поездки, но и увидеть то, что оставит неизгладимый след в вашей памяти!

Мы нужны вам, если:

  • Вы турист или гость нашего региона.
  • Приехали в Калининградскую область в деловых целях.
  • Закончилась страховка и вы не успели оформить новую.
  • Вашему авто нужен длительный ремонт. Редкие запчасти или комплектующие задерживаются на доставке.
  • Вам необходимо арендовать несколько машин на свадьбу, юбилей, для проведения другого мероприятия.
  • Вы уже продали старый автомобиль, но все еще не пришла модель, заказанная у вашего дилера.
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Нужна машина или несколько ТС в Калининграде?

Просто обращайтесь в «Сулигарент» и бронируйте авто по телефону или онлайн, и мы выполним любую по сложности задачу.

Бронирование осуществляется из любой точки планеты. Укажите заранее, как и где вам удобно получить транспортное средство, обозначьте ориентировочный период пользования услугой.

Закажите подачу в любую точку региона или в аэропорт Храброво в любое время суток, недели, месяца, года. В пункте проката вас будет ждать именно тот автомобиль, который вы выбрали. Приглашаем к нам в офис, если вы уже в городе.

Наши сотрудники:

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Всегда знают ситуацию
на дорогах;

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Отлично изучили
регион;

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Оснащены современными
устройствами;

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Умеют найти выход из
сложных положений
и дать консультацию

Дополнительные услуги

Прокат и аренду легковых автомобилей с опытным водителем или без него в Калининграде и Калининградской области с 2008 года предлагает компания «Сулигарент».

В качестве дополнительного сервиса клиенты могут заказать
у нас почасовую аренду.

Еще одна важная услуга - аренда оборудования (навигаторы, детские кресла, автолюльки).

Расчет почасовой оплаты в этом случае начинается после суток аренды

Все это находится в исправном состоянии, соблюдается гигиена.

Мы не выдаем автомобили под такси и для коммерческого использования
Это комфортные и безопасные средства передвижения по городу и области. Данные, предоставляемые вами при бронировании, строго конфиденциальны, защищены законом и нашей системой безопасности.

Акции от Сулигарент

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Скидка 3% на аренду любого автомобиля для подписчиков в наших социальных сетях.

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Скидки на прокат автомобилей
в Калининграде.

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Новости

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04.10.2023

Как проходит процесс проката авто в нашей компании?

Процесс аренды авто в СУЛИГАРЕНТ: от заявки до возврата.......

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30.09.2023

Кто платит штрафы за арендованный автомобиль

Когда вы арендуете автомобиль, есть вероятность получения штрафа.......

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Отзывы

Артём

Артём

Заказали на сайте, обговорили даты (14-16.10.23) авто пригнали в аэропорт. Никита, показал а.......
Александр Потапов

Александр Потапов

Впервые в городе. Пришли ,ребята все рассказали, подсказали, отличная машина, за пару дней побывали .......
Юра Тюфанов

Юра Тюфанов

    Отличный прокат, все очень доступно объяснили, предос.......

Мирослава Дапкинюк

Мирослава Дапкинюк

Приезжали в Калининград к родственникам, необходим был седан с большим багажником и двумя детскими к.......
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Экономьте ваше время и деньги в прокатной компании «Сулигарент»!
Мы не подводим!

Передвигайтесь безопасно, быстро, с комфортом.
Так делают тысячи наших благодарных клиентов!

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