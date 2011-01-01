Аренда авто в Калининграде

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1 800 р./сут
2 400 р./сут
2 000 р./сут
2 205 р./сут
2 100 р./сут
2 750 р./сут
2 500 р./сут
2 000 р./сут
2 100 р./сут
1 500 р./сут
1 500 р./сут
1 980 р./сут
1 800 р./сут
2 160 р./сут
1 800 р./сут
1 900 р./сут
1 700 р./сут
1 800 р./сут
1 995 р./сут
1 900 р./сут
2 100 р./сут
2 000 р./сут
3 100 р./сут
2 860 р./сут
2 200 р./сут
2 530 р./сут
2 300 р./сут
2 420 р./сут
2 200 р./сут
2 200 р./сут
2 000 р./сут
3 500 р./сут
2 500 р./сут
3 080 р./сут
2 200 р./сут
3 510 р./сут
2 600 р./сут
2 100 р./сут
2 100 р./сут
3 000 р./сут
2 800 р./сут
Вы приехали в Калининград на
отдых, по личным делам, по делам
фирмы?
У вас возникли сложные
обстоятельства?
Срочно требуется замена личному
транспортному средству?
На помощь оперативно приходит наша специальная служба аренды автомобилей в удаленном от общей территории РФ, уникальном Калининградском регионе!
В «Сулигарент» примут заявки от гостей и жителей города. Всех, кто предпочитает передвигаться с комфортом и без лишнего окружения.
Предлагаем прокат и аренду только исправных авто с кондиционерами и чистыми салонами;
Не ограничиваем пробег прокатных и арендованных ТС по городу и территории Калининградской области;
Обеспечиваем круглосуточную техническую поддержку, бесплатно консультируем;
Включаем ОСАГО и КАСКО с минимальной франшизой в стоимость услуги;
Предлагаем доставку/возврат автомобиля в аэропорту и любой точке региона в режиме 24/7;
Предоставляем услугу "дополнительный водитель" бесплатно;
Внимательны к любым пожеланиям клиента, не требуем предоплату при бронировании ТС;
Гарантируем прозрачные цены, отсутствие скрытых платежей, комиссий, накруток.
Сделайте это сами или воспользуйтесь помощью менеджера
Если вам требуются дополнительные услуги:
На выбранные вами даты автомобиль не смогут взять другие люди
Для держателей наших дисконтных карт предназначена услуга проката автомобилей со скидкой!
Оплату принимаем наличными, картой, через терминалы, переводом на расчетный счет для юридических лиц
После оплаты получите свой автомобиль в нужную дату
и время
Экономьте ваше время и деньги в прокатной компании «Сулигарент»!
Мы не подводим!
Передвигайтесь безопасно, быстро, с комфортом.
Так делают тысячи наших благодарных клиентов!
Автопрокат – это ваш шанс выполнить не только все задачи во время поездки, но и увидеть то, что оставит неизгладимый след в вашей памяти!
Просто обращайтесь в «Сулигарент» и бронируйте авто по телефону или онлайн, и мы выполним любую по сложности задачу.
Бронирование осуществляется из любой точки планеты. Укажите заранее, как и где вам удобно получить транспортное средство, обозначьте ориентировочный период пользования услугой.
Закажите подачу в любую точку региона или в аэропорт Храброво в любое время суток, недели, месяца, года. В пункте проката вас будет ждать именно тот автомобиль, который вы выбрали. Приглашаем к нам в офис, если вы уже в городе.
Всегда знают ситуацию
на дорогах;
Отлично изучили
регион;
Оснащены современными
устройствами;
Умеют найти выход из
сложных положений
и дать консультацию
Мы не выдаем автомобили под такси и для коммерческого использования
Это комфортные и безопасные средства передвижения по городу и области. Данные, предоставляемые вами при бронировании, строго конфиденциальны, защищены законом и нашей системой безопасности.
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Скидка 3% на аренду любого автомобиля для подписчиков в наших социальных сетях.
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Подарок от нашего проката автомобилей в Ваш День
Рождения!
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Скидки на прокат автомобилей
в Калининграде.
04.10.2023Как проходит процесс проката авто в нашей компании?
Процесс аренды авто в СУЛИГАРЕНТ: от заявки до возврата.......Читать далее
30.09.2023Кто платит штрафы за арендованный автомобиль
Когда вы арендуете автомобиль, есть вероятность получения штрафа.......Читать далее
Отличный прокат, все очень доступно объяснили, предос.......
Экономьте ваше время и деньги в прокатной компании
«Сулигарент»!
Мы не подводим!
Передвигайтесь безопасно, быстро, с комфортом.
Так делают тысячи наших благодарных клиентов!